Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) nedir? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede, kaç km yükseklikte?
Gündemdeki haberler nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ilgili araştırmalar başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çok çeşitli konularda önemli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Peki, Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) nedir? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede, kaç km yükseklikte?
Uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezeravcı'nın ardından araştırma konusu hâline gelen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ne olduğu merak konusu oldu. Peki, Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) nedir? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede, kaç km yükseklikte?
ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.
UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yer çekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.
ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU KAÇ KM YÜKSEKLİKTE?
Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükûmetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir.[22] İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km ila 435 km arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını arttırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.
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