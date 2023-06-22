Unreal Engine'e NVIDIA DLSS 3 geliyor!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:52

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:52

NVIDIA'nın yapay zeka ile piksel oluşturarak oyunlardaki FPS'i arttıran DLSS teknolojisinin Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine 5.2'ye geleceği açıklandı. Bu sayede oyun yapımcıları daha yüksek kalitede görüntüleri oluşturduğunda sistemleri yeterli olacak.

Epic Games Mühendislik Başkan Yardımcısı Nick Penwarden konuya ilişkin yaptığı açıklamada "NVIDIA DLSS 3 dudak uçuklatan frame generation teknolojisini sunuyor ve Unreal Engine 5.2 eklentisi geliştiricilerin oyunlarını yaparken daha yüksek bir kalite ve performansa erişmelerinin önünü açıyor” dedi.



DLSS teknolojisinin desteklediği yeni çıkacak oyunlar ise şöyle:

Land Of The Vikings (DLSS 2 desteğiyle çıkmış durumda)

Warhaven demo (26 Haziran tarihine kadar DLSS 2 desteğiyle çıkmış durumda)

Trepang2 (DLSS 2 desteğiyle çıktı)

Need for Speed Unbound (3. Bölüm DLSS 3 desteğiyle çıktı)

Forever Skies (22 Temmuz tarihinde DLSS 2 desteğiyle çıkacak)

UNREAL ENGINE NEDİR?

Unreal Engine, oyun geliştiricilerine ve üreticilere muhteşem 3D içerikler üretme, interaktif deneyimler tasarlama ve insanı içine çeken sanal dünyalar yaratma süreçlerinde tam kontrol ve özgürlük tanıyan, herkese açık ve gelişmiş bir gerçek zamanlı 3D üretim aracı olarak ön plana çıkıyor.