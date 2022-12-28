Apple'dan Japonya'ya vergi hamlesi
Apple, Japonya'nın ülkede 98 milyon dolar vergi ödemek zorunda kalacağını ortaya koydu.
Apple, Japonya’da milyonlarca dolar ek vergi ile karşı karşıya kaldı. Nikkei Asia tarafından paylaşılan bir rapor, şirketin Japonya biriminin iPhone ve diğer ürünlerin toplu satışları nedeniyle bu ödemeyi yapmak zorunda kalacağını gösteriyor.
Webtekno'nun aktardığı rapora göre Tokyolu yetkililer, Apple Japonya’nın 98 milyon dolar ek vergi ödemesini istedi. Bunun nedeninin ise iPhone ve diğer cihazların toplu olarak turistlere satılarak bu kişilerin yanlış bir şekilde tüketim vergisinden muaf tutulması olduğu söyleniyor.
TOPTAN SATIN ALAN TURİSTLERDEN VERGİ ALINMADI
Japonya’da altı aydan daha az süre geçiren yabancı müşterilerin, aldıkları ürünler için yüzde10’luk tüketim vergisini ödemeleri gerekmiyor.
Tokyolu yetkililerin fark ettiği şey ise müşterilerin yeniden satış yapma amacıyla Japonya’daki Apple mağazalarından yüzlerce cihaz satın alması ve gerekli vergiyi ödememeleri.
Raporda elde edilen bilgilerde, bir kişinin tek seferde yüzlerce cep telefonu satın aldığı aktarılırken, mağazanın ürünleri muhtemelen satmak için alan bu kişiden vergi almaktan kaçındığı görüldü. ABD’li şirket, Nikkei Asia’ya yaptığı açıklamalarda mağazalarda vergisiz alışverişe izin vermediğini söylerken yaşananlardan dolayı özür diledi.
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