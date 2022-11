iPhone çıkmasaydı, ilk Android telefon farklı olacaktı

Android kurucu ortağı Rich Miner, Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. iPhone tanıtılmasaydı piyasaya sürülecek ilk Android telefonun nasıl görüneceğini gösterdi. Bazı soru işaretlerini gidermek için başlattığı tweet dizisinde, 2005 yılındaki endişelerinin Apple olmadığını aksine, Windows Mobile'ı başlatan Microsoft olduğunu yazdı.

All along we were working on 2 phones, Sooner, more blackberry-like & Dream, touchscreen based. After the iPhone launch we did cancel Sooner to focus on Dream (eventually the Google G1) but its design changed little from this rendering made 5 months before the iPhone launched. pic.twitter.com/lC8m0WolgE