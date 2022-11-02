iPhone çıkmasaydı, ilk Android telefon farklı olacaktı

Android ve iOS rekabeti sürerken, Android'in kurucu ortağı tarafından bir paylaşım yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:15
iPhone çıkmasaydı, ilk Android telefon farklı olacaktı
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Android kurucu ortağı Rich Miner, Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. iPhone tanıtılmasaydı piyasaya sürülecek ilk Android telefonun nasıl görüneceğini gösterdi. Bazı soru işaretlerini gidermek için başlattığı tweet dizisinde, 2005 yılındaki endişelerinin Apple olmadığını aksine, Windows Mobile'ı başlatan Microsoft olduğunu yazdı. 

Başından beri iki telefon üzerinde çalıştıklarını söyleyen Miner, iPhone'un piyasaya sürülmesinden sonra Dream olarak adlandırılan ve sonrasında Google G1 olarak bilinen telefonlarına odaklandıklarını aktardı. Üstünde çalıştıkları ve dokunmatik ekran tabanlı Sooner'ı iptal ettiklerini söyleyen Miner, sonrasında rotayı değiştirdiklerini söyledi.

iPHONE'DAN FARKLI OLMASI İÇİN TASARIM DEĞİŞTİRİLMİŞ

Paylaşılan görüntülerde G1’in son sürümüne kıyasla oldukça farklı görünüyor. Görüntüdeki G1, yan tarafında bir eğri ile yeşil bir QWERT klavyeyi istenildiğinde ortaya çıkartmak için yukarı doğru kayan dokunmatik bir ekran ile tasarlanmış. Miner, şirketin Apple ile rekabet etmesinden memnun olmayan Steve Jobs’u rahatlatmak için tasarımını biraz değiştirdiklerini de aktardı.

 


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