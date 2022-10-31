iPhone üretimi büyük oranda düşecek

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:03

Kısa bir süre önce Apple’ın son üç aydaki geliri, yıllık bazda yüzde 8 artarak 90.1 milyar dolar olarak açıklandı. Öte yandan Çin tarafındaki üretim tesisinde işler pek de yolunda gitmiyor. Apple'ın en büyük iPhone üreticilerinden Foxconn'un Çin'deki fabrikasında koronavirüs vakalarında artış yaşanmasının ardından sıkı karantina kuralları uygulanmaya başlandı.

iPHONE'LARIN ÜRETİMİNİN ÖNEMLİ ORANDA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

İşçilerin ayaklandığı fabrikada hareketli günler yaşanırken bunun faturası Apple'a çıkacak. Reuters'ın haberinde yer alan detaylara göre Apple'ın bu kısıtlamalar sonucu iPhone üretiminin yüzde 30 oranında düşmesi ön görülüyor.

Analistlerin yaptığı açıklamaya göre Foxconn, Apple’ın en büyük iPhone üreticsii ve dünya çapındaki sevkiyatların da yüzde 70’inden sorumlu. Apple'ın iPhone’ları Hindistan’da üretiliyor ancak Foxconn’un Çin’deki Zhengzhou fabrikasında bir araya getiriliyor.

Bir diğer yandan koronavirüs vakalarının artmasıyla Foxconn çalışanlarının yemekhanelerde yemek yemeleri yasaklandı. Sıkı koronavirüs kuralları sebebiyle uzun zamandır eleştirilen tesiste yaşananlara rağmen üretimin normal olduğu aktarıldı.

Öte yandan fabrika hakkında sosyal medya üzerinden onlarca paylaşım yapıldı. Karantinaya alınan tesisten kaçmaya çalışanlar olduğu aktarıldı. Financial Times'a konuşan Xia soyadlı 22 yaşındaki bir işçi, tesiste kaldıkları yatakhanelerde "tamamen kaos yaşandığını" söyledi ve üretim tesisinden duvarı atlayarak kaçtıklarını anlattı.

Analistler ve uzmalara göre söz konusu durum iPhone’ların üretimini ve dağıtımını önemli ölçüde etkileyecek.