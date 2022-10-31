iPhone üretimi büyük oranda düşecek
Apple'ın iPhone sevkiyatlarının yüzde 70'ini gerçekleştiren Foxconn'un Çin fabrikasında işler yolunda gitmiyor. Karantinalar sebebiyle üretim yüzde 30 düşecek.
Kısa bir süre önce Apple’ın son üç aydaki geliri, yıllık bazda yüzde 8 artarak 90.1 milyar dolar olarak açıklandı. Öte yandan Çin tarafındaki üretim tesisinde işler pek de yolunda gitmiyor. Apple'ın en büyük iPhone üreticilerinden Foxconn'un Çin'deki fabrikasında koronavirüs vakalarında artış yaşanmasının ardından sıkı karantina kuralları uygulanmaya başlandı.
iPHONE'LARIN ÜRETİMİNİN ÖNEMLİ ORANDA DÜŞMESİ BEKLENİYOR
İşçilerin ayaklandığı fabrikada hareketli günler yaşanırken bunun faturası Apple'a çıkacak. Reuters'ın haberinde yer alan detaylara göre Apple'ın bu kısıtlamalar sonucu iPhone üretiminin yüzde 30 oranında düşmesi ön görülüyor.
Analistlerin yaptığı açıklamaya göre Foxconn, Apple’ın en büyük iPhone üreticsii ve dünya çapındaki sevkiyatların da yüzde 70’inden sorumlu. Apple'ın iPhone’ları Hindistan’da üretiliyor ancak Foxconn’un Çin’deki Zhengzhou fabrikasında bir araya getiriliyor.
Bir diğer yandan koronavirüs vakalarının artmasıyla Foxconn çalışanlarının yemekhanelerde yemek yemeleri yasaklandı. Sıkı koronavirüs kuralları sebebiyle uzun zamandır eleştirilen tesiste yaşananlara rağmen üretimin normal olduğu aktarıldı.
Öte yandan fabrika hakkında sosyal medya üzerinden onlarca paylaşım yapıldı. Karantinaya alınan tesisten kaçmaya çalışanlar olduğu aktarıldı. Financial Times'a konuşan Xia soyadlı 22 yaşındaki bir işçi, tesiste kaldıkları yatakhanelerde "tamamen kaos yaşandığını" söyledi ve üretim tesisinden duvarı atlayarak kaçtıklarını anlattı.
Analistler ve uzmalara göre söz konusu durum iPhone’ların üretimini ve dağıtımını önemli ölçüde etkileyecek.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Benzine büyük zam yolda