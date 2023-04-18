Uygun fiyatlı olması beklenen Google telefonu yakında geliyor

Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:26

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:27

Google Pixel serisine yeni bir üye eklemişti. Dikkat çeken telefon serisi özellikle listelerde üst sıralarda yer alarak akıllı telefon tarafında başarısını kanıtlamıştı. Şimdi ise yolda olan daha uygun fiyatlı model hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce Google Pixel 7a'nın özellikleri ve tasarımı yapılan sızıntı ile belli olmuştu şimdi ise önümüzdeki iki hafta içinde karşımıza çıkacağı konuşuluyor.

GOOGLE'IN YENİ TELEFONU KISA SÜRE İÇİNDE SATIŞTA OLACAK

Google'ın duyurduğu resmi bir tarih olmasa da daha önceki 'A' serisi modellerin tanıtım tarihinden çıkarım yapmak mümkün oluyor. SnoopyTech adlı konu hakkında uzman olan bir Twitter hesabına göre telefon yakında geliyor.

En son tarihli Pixel 6a modelinin tanıtım tarihi temmuz olmuştu. Önceki yıllarda farklı aylarda gelen telefonların bu yıl mayıs ayının ilk günlerinde karşımıza çıkacağını söylüyor. Mayısta karşımıza çıktıktan sonra kısa bir süre içinde de mağazalarda satışa başlayacak.

Bir diğer yandan bu tahmin isabetli olabilir. Google'In 10 Mayıs'ta düzenlemeyi planladığı Google I/O etkinliğinde cihazın tanıtılması bekleniyor. Twitter hesabının verdiği tarih ile aşağı yukarı uyuşuyor olsa da belirtmekte fayda var ki kesin bir tarih henüz yok.