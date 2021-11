Uzaydaki astronot Dünya’ya bakarak uyardı: Alarm verici

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, uzaydan iklim değişikliğinin dünyada yol açtığı tahribatın "üzüntü verici” göründüğünü söyledi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, insanların dünyada doğaya verdiği ağır tahribatın, 400 km uzaklıktan bile çok daha gözle görünür hale geldiğini aktardı.

Uzay istasyonundan dünyanın "kırılganlığını” açıkça gözlemleyebildiklerini, insanların doğaya verdiği tahribatı, bunun hava ve nehirlerde yol açtığı kirliliği net bir şekilde gördüklerini söyleyen Pesquet, Macron'a, "Ne yazık ki durum bu Sayın Cumhurbaşkanı” dedi.

Yunanistan, Fransa'nın güneyi ve Kanada'da olduğu gibi geniş bölgelerde meydana gelen yangınlara, Kaliforniya'da olduğu gibi yangınların sebep olduğu büyük duman bulutlarına tanıklık ettiklerini söyleyen Thomas Pesquet, "buradan, çıplak gözle alevleri gördük” dedi.

Görüşmede Macron, Fransız astronota gözlemlerinin 2016 yılındaki ilk misyonundan farklı olup olmadığını sordu. Soruyu "evet farklı” sözleriyle yanıtlayan astronot Pesquet, iklim konusunda yaşanan değişimin "alarm verici” düzeyde hız kazandığını, bunun kendisini "şoke ettiğini” kaydetti.

Pesquet, her yıl yangınlar, şiddetli fırtınalar ve sel felaketleri sayılarında büyük artışlar, rekorlar kırıldığını vurgularken, "Ve bu gözle görülür ölçüde arttı, 4-5 yıl öncesindeki ilk katıldığım misyona kıyasla bunu çok net bir şekilde gözlemliyorum” diye konuştu.

