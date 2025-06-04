Uzun süre aktivitede bulunmayan Samsung hesapları silinecek

Teknoloji devlerinden Samsung yeni bir açıklama yaparak, aktif olmayan Samsung hesaplarının belirlenen süreden itibaren silineceğini duyurdu. Eğer 31 Temmuz 2025 tarihine kadar 24 aydır yani 2 yıldır aktif olmayan bir hesaba sahipseniz hesabınız silinecek.

Belirlenen tarihten itibaren hesapların silineceğini duyuran Samsung, hesaplarını kullanmak isteyenleri giriş yapmaları için uyardı.





Samsung kısa bir süre önce bir yazı paylaştı. Daha büyük ekranlı cihazların kullanıcıların hayatındaki yerine değinen şirket, daha büyük ekrana ek olarak daha iyi kamera ve daha taşınabilir boyutlarda katlanabilir ekranlı cihazların hayatı kolaylaştırdığını vurguladı.