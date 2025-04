Valorant'ın mobil oyunu duyuruldu

Riot Games'in popüler oyunu Valorant için mobil oyun duyurusu yapıldı. Mobil oyun için LIGHTSPEED STUDIOS ile ortaklık kurulduğu aktarıldı. Oyun hakkında şu anda ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor ancak ilk olarak Çin'de yayınlanacağı söyleniyor.

Yapılan resmi açıklamada, mobil versiyonun fazla kişiye ulaşmasının istendiği ve bunun için testlerin başlatıldığı aktarıldı. İlk aşamada Çin'deki oyunculara sunulacağı söylenen oyunun, ilk testleri de yakında başlayacak.

Valorant Mobile olarak adlandırılacağı söylenen oyunla ilgili gelişmelerin resmi hesap üzerinden duyurulacağı belirtildi.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

It's really happening. VALORANT Mobile has been announced with our partner LIGHTSPEED STUDIOS, and we're bringing it to China.



We're excited to bring VALORANT Mobile to as many players as possible, but we're starting in China and taking it from there. We will of course update…