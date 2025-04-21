Valorant'ın mobil oyunu duyuruldu

Yayınlanma: 21.04.2025 - 23:10

Güncelleme: 21.04.2025 - 23:10

Riot Games'in popüler oyunu Valorant için mobil oyun duyurusu yapıldı. Mobil oyun için LIGHTSPEED STUDIOS ile ortaklık kurulduğu aktarıldı. Oyun hakkında şu anda ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor ancak ilk olarak Çin'de yayınlanacağı söyleniyor.

VALORANT MOBILE GELİYOR

Yapılan resmi açıklamada, mobil versiyonun fazla kişiye ulaşmasının istendiği ve bunun için testlerin başlatıldığı aktarıldı. İlk aşamada Çin'deki oyunculara sunulacağı söylenen oyunun, ilk testleri de yakında başlayacak.

Valorant Mobile olarak adlandırılacağı söylenen oyunla ilgili gelişmelerin resmi hesap üzerinden duyurulacağı belirtildi.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde: