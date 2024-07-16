Valve çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:50

Güncelleme: 16.07.2024 - 10:50

Steam'in sahibi ve pek çok popüler oyunda imzası bulunan Valve'nin karıştığı bir davada çalışanlarının maaşları da ortaya çıktı. SteamDB'nin yaratıcısı Pavel Djundik, Wolfire Games'in Valve'a karşı açtığı davada şirket çalışanlarının kazançlarını ortaya koyan bilgiler buldu.

VALVE ÇALIŞANLARI NE KADAR KAZANIYOR?

The Verge tarafından bildirilene göre 2021'de, yönetici pozisyonunda toplam 157 milyon 999 bin 567 dolar ödenen 35 çalışan var.

Valve 1996 yılında kuruldu ve 2021 yılı itibarıyla dört ana kategoride 336 kişi istihdam ediliyor. Oyunlar departmanında ise 181 kişi bulunuyor ve buradaki çalışanlara da 192 milyon 355 bin 959 dolar ödenmiş.

Steam'de ise 76 milyon 446 bin 633 dolar ödenen 79 kişi istihdam ediliyor.