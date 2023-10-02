Mide uzmanı doktor uyardı: Tuvalette cep telefonu kullananların dikkatine!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 17:45

Güncelleme: 02.10.2023 - 17:45

Tuvalette dahi olsa boş zamanları değerlendirmek, hepimizin başvurabileceği bir aktivitedir. Eskiler; klozette otururken boş boş duvarlara bakmak ve düşüncelere dalmak yerine dergi, kitap ya da gazete okurdu. Günümüzde ise en çok tercih edilen yolların başında telefonla İnternette gezinmek geliyor.

Eğer tuvalette bile e-postalara cevap vermeye çalışıyorsanız, bu teknik olarak "tuvaletten de çalıştığınız" anlamına geliyor. Araştırmalar, hangi gerekçeyle olursa olsun telefonunuzu tuvalete götürmenin iyi bir fikir olmadığını söylüyor.

Harvard ve Stanford gibi seçkin üniversitelerde eğitim almış bir mide doktoru olan Dr. Sethi, insanların tuvalet esnasında klozette otururken telefonda gezinmeyi bırakmaları gerektiğini ve bu aktivitenin neden olduğu sorunları, TikTok'ta yayınladığı bir video aracılığıyla takipçileriyle paylaştı.

CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇIYOR

Dr. Sethi, bu konuya şöyle bir açıklama getirdi:

''Tuvaletinizi yaparken telefonunuzu kullanmak, tuvalette uzun süre oturmanıza yol açabilir. Bu da rektum ve anüste gerginlik ve baskıya neden olabilir.''

Bu baskının hemoroit, makat çatlağı ve bağırsak sarkması gibi ciddi sorunlara yol açabileceği biliniyor.

"TUVALETTEN DAHA KİRLİ OLABİLİR..."

Dr. Sethi, açıklamalarına şöyle devam etti:

''Bir diğer konu ise, telefonların bakteriler için üreme alanı olabilmesidir. Araştırmalar, ortalama bir akıllı telefonun umumi tuvalet oturağından daha kirli olduğunu ortaya çıkardı.''

Geçtiğimiz yıl Arizona Üniversitesi'ndeki bilim insanları, cep telefonlarının çoğunun klozet kapağından 10 kat daha fazla bakteri taşıdığını keşfetmişlerdi. Bu sebepten, Dr. Sethi, tuvaletle işiniz bittikten sonra telefonu "dezenfektanla temizlemeniz gerektiğini" vurguluyor.