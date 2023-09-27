Erdoğan açıkladı: Vergisiz telefonun ayrıntıları belli oldu! İşte 9 bin 500 lirayı aşmayan telefon modelleri
Kabine sonrası konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Peki öğrenciler ve gençler hangi cep telefonu marka ve modelleri alabilecek? İşte 9 bin 500 lira altındaki cep telefonu marka ve modelleri...
AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ayrıntıları belli oldu.
Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenleme resmi olarak açıklandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gençler ve öğrenciler ise 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları modellerini merak etmeye başladı.
İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu marka ve modelleri:
REALME
Realme 6 Pro
Realme XT
Realme 9 Pro
Realme C55
GENERAL MOBILE
Gm 24 Pro
Gm 21 Pro
Gm 22 Pro
HUAWEI
Nova 9 SE
Nova Y90
Nova 8i
P30 Lite 64 GB
XIAOMI
Redmi Note 12S
Redmi Note 11S
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 11S
Redmi Note 12
Redmi Note 10S
Redmi Note 11
Redmi 10 2022
Redmi Note 11
Redmi Note 10S
VIVO
Vivo Y35
OPPO
Oppo A91
POCO
M3 Pro 5G
M3 128 GB
ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB
INFINIX
Infinix Note 12
Infinix Note 30
SAMSUNG
Galaxy A31
Galaxy A32
Galaxy M33 5G
Galaxy M20 32 GB
Galaxy M22
Galaxy A22
Galaxy M14 5G
Galaxy M14 5G
Galaxy A24
Galaxy A12
Galaxy M23 5G
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