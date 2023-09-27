Erdoğan açıkladı: Vergisiz telefonun ayrıntıları belli oldu! İşte 9 bin 500 lirayı aşmayan telefon modelleri

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:31

Güncelleme: 27.09.2023 - 09:31

AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ayrıntıları belli oldu.

Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenleme resmi olarak açıklandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gençler ve öğrenciler ise 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları modellerini merak etmeye başladı.

İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu marka ve modelleri:

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y35

OPPO

Oppo A91

POCO

M3 Pro 5G

M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG

Galaxy A31

Galaxy A32

Galaxy M33 5G

Galaxy M20 32 GB

Galaxy M22

Galaxy A22

Galaxy M14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy A24

Galaxy A12

Galaxy M23 5G