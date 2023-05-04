Videoları iyi hale getiren DJI Osmo Action 3 güncellemesi çıktı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 13:52

Güncelleme: 04.05.2023 - 14:31

İçerik üreticilerinin ve özellikle hareketli çekim yapanların tercih ettiği DJI Osmo Action için yeni bir güncelleme geldi. Osmo Action 3 için gelen güncelleme, çekimleri daha iyi hale getiren iyileştirmeler içeriyor.

YENİ GÜNCELLEME ÖNEMLİ ÇEKİM AVANTAJLARI SUNUYOR

DJI Osmo Action 3 için gelen v01.03.10.30 güncellemesi, belirli çözünürlükleri ve kare hızları için gelişmiş görüntü kalitesi seçeneğini ekliyor. Öte yandan web kamerası olarak da kullanılan cihazda bu güncelleme ile canlı akış sırasında yaşanan bozulmaların da önüne geçiliyor.

Optimize edilmiş ekrana ek olarak bazı küçük sistem hataları da optimize edildi.

Bu güncellemeyi yaptıktan sonra Özel Mod ayarları da sıfırlanıyor. Tercih ettiğiniz ayarları not almakta fayda var.