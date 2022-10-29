Vietnam'da kilo ile ekran kartı satışı başladı!

29 Ekim 2022 Cumartesi, 23:43

Son yıllarda yaşanan ekran kartı krizi, Vietnam’da ilginç bir boyuta bürünmüş durumda. Facebook’a yüklenen yeni fotoğraflarda görüldüğü üzere, bazı teknoloji dükkanları fazla stoklarını kapı önünde satmaya başladı. Mağaza önüne dizilen ekran kartları, kiloyla tartılıyor ve market poşetiyle satışa sunuluyor.

VİETNAMLI SATICIDAN EKRAN KARTI İÇİN KAMPANYA

Lê Thành isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Vietnam’daki ikinci el kartı pazarını gösterdi. Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşanan stok sorunları, Asya ülkesini etkilememiş gibi görünüyor. Bazı mağazalar, kapının önüne dizdikleri Asus, MSI ve Gigabyte marka ekran kartlarını kiloyla satıyor.

Lê Thành’ın Facebook’a yüklediği fotoğraflarda görüldüğü üzere, ekran kartı satın almak için durmanıza bile gerek yok. Motorla seyyar satıcının yanına yaklaşan bir kişi, market poşetinin içerisine koyulmuş ekran kartlarını alıyor ve ödemesini yapıp gidiyor.

Shiftdelete.net'te yer alan detaylara göre özellikle 2020 yılında kripto para madenciliği furyası yüzünden ekran kartı fiyatları oldukça yükselmişti. Ayrıca çip krizinden dolayı fabrikalarda tam üretim kapasitesine ulaşamayan üreticiler, kullanıcıların isteklerine yetişemedi.

Kripto para madenciliği son aylarda oldukça azaldığı için ekran kartı stokları ve fiyatları çok daha normal seviyelere geldi.