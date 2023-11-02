Vivo kendi işletim sistemi BlueOS'u tanıttı

Huawei'in ardından kende işletim sistemini geliştirdiğini duyuran Vivo, BlueOS adının verildiği işletim sistemini tanıttı. İşte ayrıntılar;

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:47
Vivo kendi işletim sistemi BlueOS'u tanıttı
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Vivo'nun 2018 yılından beri geliştirdiği BlueOS işletim sistemi kendi içinde diğerlerinden ayrılıyor. 2023 Vivo Geliştirici Konferansında karşımıza çıkan işletim sistemi, sadece akıllı telefonlar için getirilmiyor. Aynı zamanda sadece 32 GB RAM'e sahip cihazlarda bile sorunsuz çalışıyor.

KASIMIN İKİNCİ HAFTASI GÖRECEĞİZ

Öte yandan Rust programlama diliyle geliştirilen BlueOS'ta aynı zamanda BlueXlink bağlantı protokolüne de destek veriliyor.

Söylendiği kadarıyla BlueOS, yüksek performans ve akıcılığa odaklanıyor.

BlueOS'u göreceğimiz ilk tarih ise 13 Kasım olarak duyuruldu. Vivo X100 ailesiyle gelecek olan BlueOS, Vivo'nun akıllı saati Watch 3'te yer alacak.


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