Vivo S18 serisinin özellikleri sızdırıldı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 16:14

Güncelleme: 04.12.2023 - 16:14

Vivo, 14 Aralık günü saat 14.00'te Çin'de Vivo S18 serisi akıllı telefonlarını tanıtacağını doğrulandı. Seri, Vivo S18e, S18 ve S18 Pro olmak üzere üç modelden oluşacak. Ayrıca, Vivo aynı etkinlikte Vivo TWS 3e TWS kulaklıklarını duyuracak. İşte resmi olarak onaylanan bu cihazların detayları:

Vivo S18e: Vivo S18e, düz bir ekran ve Aura LED flaşlı OIS özellikli çift kamera kurulumuna sahip yuvarlak bir kamera modülü ile gelecek. Telefon, 4.800mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği sunacak. Kalınlığı 7,69 mm olacak ve Cloud Gauze White, Glow Purple ve Starry Night Black gibi renk seçenekleriyle gelecek.

Vivo S18 ve S18 Pro: Vivo'nun Marka ve Ürün Stratejisi Başkanı ve Genel Müdürü Jia Jingdong, Vivo S18'in Snapdragon 7 Gen 3 çipini, S18 Pro'nun ise daha güçlü Dimensity 9200 Plus çipini kullanacağını doğruladı. Her iki telefon da Huaxia Kırmızısı, Siyah, Mor ve Deniz Yeşili gibi tonlarda sunulacak.

Ayrıca, S18 Pro'nun çift yumuşak LED flaşlı 50 megapiksel ön kamera ve arkada 50 megapiksel (Sony IMX920, ana) + 50 megapiksel (Samsung JN1, ultra geniş) + 12 megapiksel (Sony IMX663, portre) üçlü kamera sistemine sahip olacağı açıklandı.

Vivo S18 ve S18 Pro, 120Hz yenileme hızını destekleyen kavisli kenarlı bir OLED ekrana sahip olacak. Her iki modelin de 80W hızlı şarj özelliği bulunacak, ancak bazı raporlar S18 Pro'nun 100W şarj sunabileceğini iddia ediyor.

Vivo, aynı etkinlikte Vivo TWS 3e kulaklıklarını tanıtacak ancak tasarım ve temel özelliklere dair herhangi bir doğrulama yapmadı.