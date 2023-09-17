Vivo yeni fiyat performans telefonunu tanıttı

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:56

Güncelleme: 17.09.2023 - 16:56

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Vivo Y17s'i tanıttı. Fiyat-performans olarak ön plana çıkan model 720x1612 çözünürlük, 269ppi piksel yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı ve 840 nit parlaklık sunan 6.56 inç IPS LCD ekrana sahip.

Telefon, 8MP selfie kamerası ile birlikte 50MP birincil kamera ve 2MP bokeh kamerası olmak üzere çift arka kamera kurulumuna sahip. İşlemci tarafında ise Vivo Y17s, MediaTek Helio G85 güç alıyor.

Cihaz, 6GB RAM (LPDDR4x) ve 128GB depolama (eMMC 5.1) sunuyor. Ayrıca microSD kart yuvası aracılığıyla depolama alanını genişletilebiliyor. Vivo Y17s, Android 13 işletim sistemi ile geliyor.

Akıllı telefonun 5000 mAh kapasiteli 15W hızlı şarj desteği sunan bir bataryasu bulunuyor. Vivo'nun açıkladıklarına göre cihaz 13 saat Instagram Reels video izleme, 19 saat YouTube, 5 saat PUBG, 60 saat müzik dinleme imkanı sunuyor. Vivo Y17s, mor ve yeşil renk seçenekleriyle sunuluyor.

VİVO Y17S'İN FİYATI NE KADAR?

Vivo Y17s, Singapur'da 146 dolarlık (mevcut kur ile 3 bin 940 TL) bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Vivo'nun bu modeli başka pazarlarda da sunması bekleniyor.



