Meta, MusicGen isimli açık kaynaklı dil modelini duyurdu

Meta yapay zeka tarafında hem yazılım hem de donanım tarafında önemli yatırımlar yapıyor. Daha önce yapay zeka için kendi çipini geliştirdiği ortaya çıkan Meta'nın yeni yapay zeka dil modeli MusicGen duyuruldu. Bu sayede dil modeli sayesinde verilen metinsel komutlar ile müzik eserleri üretilebiliyor.

Şirketin Audiocraft araştırma ekibi tarıfından duyurulan açık kaynaklı dil modeli ChatGPT'nin sesli çıktılar veren bir verisiyonu olarak görülüyor.

ChatGPT'de olduğu gibi işleyen MusicGen ile de istenilen komutların verilmesiyle sonuç ortaya koyuyor. Örneğin kullanıcı müzik tarzı tanımlanıyor ve MusicGen ile istediği müziği hazırlıyor.

We present MusicGen: A simple and controllable music generation model. MusicGen can be prompted by both text and melody.

We release code (MIT) and models (CC-BY NC) for open research, reproducibility, and for the music community: