VR deneyimini artırmak için geliştirilen tekerlekli ayakkabı

Oyun sektöründe pek çok gelişme yaşanıyor. Bunlardan biri de VR Shoes adı verilen tekerlekli ayakkabılar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 20:56
VR deneyimini artırmak için geliştirilen tekerlekli ayakkabı
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VR oyun deneyimini geliştirmek için çalışma yapan şirketler bulunuyor. Yeni geliştirilen ayağa takılan bir aparat, tekerlekli yapısı sayesinde VR deneyimini artırmayı vadediyor. Freeaim tarafından geliştirilen VR Shoes, kullanıcının temelde hareket etmesine rağmen ileri doğru hareketini engelliyor. Böylelikle kullanan kişi hareket ettiğini düşünüyor ancak aslında yerinde kalıyor.

VR DENEYİMİNİ ARTIRACAK BULUŞ

Klasik VR dinamiğine sahip olan tekerlekli aparat, gerçek dünyadaki yürüyüş alanının sınırına yaklaşıldığında kullanıcıyı yavaş yavaş merkeze döndürerek etraftaki nesnelere çarpmasına engel oluyor.

Özellikle VR oynarken aksiyon sahnelerinde hareketsiz kalarak sadece eldeki kontrolcülerle ilerlemek mümkün ve bu 'aksiyon' hissinin kaybolmasına neden oluyor. VR Shoes, aksiyon sahnelerinde kullanıcının koşma hissiyatına kavuşmasını sağlıyor. Yürürken, koşarken dönmek ya da sabit dururken dönmek bu aparatla mümkün.

VR Shoes, kullanıcının ağırlığına göre değişmekle beraber tek şarj ile standart olarak 1 buçuk ile 2 saat aralığında kullanım sunuyor. Cihaz SteamVR tarafından destekleniyor ve ilerleyen süreçte PC ya da VR tabanlı oyunlarla uyumlu hale geleceği söyleniyor. 

Ürün, önümüzdeki yıl 1 bin dolardan satışa çıkabilir.


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