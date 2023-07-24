WeChat nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar? WeChat Türkiye'de var mı?

Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:48

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:52

Çin'in en popüler uygulamalarından biri olan WeChat'ın 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor. İlk başlarda mesajlaşma üzerine kurulu olan program bir süre sonra "her şeyin" uygulaması haline dönüştü.

WeChat, Çin'de mesajlaşma, internet bankacılığı, fatura ödeme, alışveriş yapma, mekanlarda ödeme yapma ve taksi çağırma gibi bütün faaliyetler için kullanılıyor. Uygulama Çin haricinde sadece Moğolistan'da bulunuyor.

TWITTER WECHAT'E DÖNÜŞÜYOR

Ünlü iş insanı Elon Musk bu sistemin diğer dünya ülkelerinde de yayılmasını istediğini uzun zamandır dile getiriyor. İş insanı sahip olduğu Twitter platformunu son aldığı karar ile birlikte adını değiştirerek WeChat benzeri bir uygulamaya dönüştüreceğini açıkladı. Musk bu kapsamında Twitter'ın adını "X" olarak değiştirdi.