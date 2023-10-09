Elinizdeki telefonun son büyük güncellemesi Android 14 olabilir!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:05

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:05

Android 14 Google imzalı Pixel cihazlara gelmeye başlamışken, pek çok akıllı telefon kullanıcısı da ellerindeki telefonlar için bu güncellemeye gün sayıyor. Ancak bazı Samsung telefonlar için bu son büyük güncelleme olacak.

ANDROID 14 ALACAK SAMSUNG MODELLER

Samsung güncelleme verme süresini uzatmak için çalışmalar yapsa da Android 14 tabanlı One UI 6, bu yıl bitmeden pek çok telefona ulaşacak.

Android 14 güncellemesi; S21 sonrasında çıkan her 'S' modeli için geleceği gibi aynı zamanda 4 büyük güncellleme de alacaklar.

Öte yandan Galaxy A, M ve F gibi serilere ait bazı modeller için Android 14 son büyük güncelleme olacak. İşte o modeller: