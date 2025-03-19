Yayınlanma: 19.03.2025 - 09:45

Güncelleme: 19.03.2025 - 09:45

19 Mart 2025 Çarşamba günü, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta hem mobil hem de web platformlarında geniş çaplı erişim sorunları meydana geldi. Kullanıcılar, yaşanan bu aksaklıkların nedenini merak ederek konuya dair açıklama beklemeye başladı. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatApp'tan neden mesaj gitmiyor? İşte, ayrıntılar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp kullanıcıları, bugün sabah saat 06.00 itibarıyla mobil uygulama ve WhatsApp Web üzerinden bağlantı sorunlarıyla karşılaşmaya başladı. Mesaj gönderme ve alma işlemlerinde gecikmeler yaşanırken, erişim probleminin nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, bazı kaynaklar yaşanan aksamanın olası bir bant daraltma uygulamasından kaynaklanabileceğini öne sürüyor.







