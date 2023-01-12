WhatsApp, engelleme için kısayol getirmeyi planlıyor

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 10:49

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 10:49

WhatsApp'ın her gün yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ya da test ettiği ortaya çıkıyor. Şimdi ise fark edildiği kadarıyla 'engelleme kısayolu' üzerinde çalışıyor. Milyonlarca aktif kullanıcısı olan WhatsApp, engelleme kısayolu ekleyerek hem daha kolay engelleme yapabilmeyi hem de engelleneneler listesine daha kolay ulaşmayı sağlamak istiyor.



WHATSAPP'IN YENİ KISAYOLU

Geliştirme durumunda olan özelliğin, gelecekteki bir güncellemede kısayol olarak eklenmesi bekleniyor. WABetaInfo tarafından blog yazısı olarak paylaşılan özellik, Android için beta güncellemesinde fark edildi.

Ekran görüntüsü yayınlayan WABetaInfo, sohbeti açmadan ya da kullanıcıların profillerine girmeden engellenenler kısmına giriş yapmayı sağlıyor.