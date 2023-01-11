WhatsApp 'Süreli Mesajlar' bölümünü değiştiriyor

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:25

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:25

WhatsApp kullanıcıları için sunduğu yenilikleri güncellemeye devam ediyor. Bu kapsamda gelen 'Süreli Mesajlar' kısmı için tasarım ve arayüz değişikliği yapmaya karar verdi. WABetaInfo tarafından açıklanan bu değişiklik, blog yazısı ile duyuruldu.

Normalde bu kısma gelindiği yukarıda bir saat simgesi yer alıyordu. Yeni tasarlanan WhatsApp arayüzünde ise bu simge daha küçük ve yuvarlak bir tasarımn içine alınmış durumda.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YER ALIYOR

Bu simgenin alt kısmında ise Süreli Mesajlar için “Daha fazla gizlilik için seçtiğiniz süreden sonra sohbetten herkes için yeni mesajlar kaybolacaktır. Sohbet katılımcıları bunu açtığınızı görecekler.” yazıyor.

Bir diğer yandan Süreli Mesajlar açılıp kapanabilecek ve ek olarak zamanlabilecek bir senaryo üzerinden çalışılıyor. Söylenene göre birden fazla kişiyle konuşmalarda Süreli Mesajlar açılması içinde yenilikler üzerinde çalışılıyor.

Özelliklerin şu anda test aşamasında olduğu aktarıldı.