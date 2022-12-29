WhatsApp mobildeki özelliği, masaüstü için de getiriyor

29 Aralık 2022 Perşembe, 11:39

WhatsApp'ın yeni ortaya çıktığı kadarıyla 'Sohbet Seç' özelliğinin kapsama alanı genişliyor. Şu anda iOS ve Android tarafta WhatsApp kullanıcılarının 'daha kısıtlı' olarak kullandığı özellik, masaüstü versiyona geçince daha detaylı kullanım sunacak.

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özellik, WhatsApp'ın birden fazla sohbet seç özelliği üzerinde çalıştığını gösterdi.

ÖZELLİK YAKINDA KULLANIMA AÇILACAK

WhatsApp yeni birden fazla sohbet seçme özelliği sayesinde kullanıcıları, çok daha kısa sürede ve tek tek seçmeyle uğraştırmadan sohbetleri sessize almasını ve okundu/okunmadı olarak işaretlemesini sağlayacak. Bu seçenek şu anda mobil tarafta, iOS için sol Android için sağ tarafta yer alıyor. Düzenle seçeneğine tıklandığında mesajlar yalnızca arşivleniyor ya da siliniyor.