WhatsApp için yeni özellikler sunuldu

11 Kasım 2022 Cuma, 17:34

WhatsApp kısa bir süre önce yeni özellikler kazandı. Bir süredir beklenen bu özelliklere ek olarak iki yeni özellik daha bünyeye eklendi. Bu özelliklerden biri sohbet listesi bir diğeri durum özelliği odağında.

WHATSAPP'IN BÜNYESİNE DAHİL ETTİĞİ YENİ ÖZELLİKLER

Yeni profil halkaları sayesinde, kimlerin durum güncellemesi oluşturduğunu şimdi doğrudan sohbet listesinden görebiliyorsunuz. Buna ek olarak durum özelliği üzerinden paylaşılan bağlantıların ön izlemelerini artık görebileceksiniz.

Söz konusu iki özellik bir süredir beta testlerinde karşımıza çıkıyordu. WhatsApp'ın istediği etkiyi yakalayamadığı durum güncellemesi özelliğini aktif hale getirmek üzere geliştirdiği bu özelliğin amacı karşılayıp karşılamadığı zaman içinde görülecek.

WhatsApp'ın bünyesine dahil ettiği diğer özellikler arasında sohbet içi anketler, görüntülü aramalardaki kişi sayısının artırılması, çevrimiçi durumun istenildiği gibi ayarlanması gibi onlarca yenilik vardı.