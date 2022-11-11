WhatsApp için yeni özellikler sunuldu
WhatsApp yeni özelliklere kavuştu. Uygulamaya en son eklenen özellikler pratik bazı kullanımlar içeriyor.
WhatsApp kısa bir süre önce yeni özellikler kazandı. Bir süredir beklenen bu özelliklere ek olarak iki yeni özellik daha bünyeye eklendi. Bu özelliklerden biri sohbet listesi bir diğeri durum özelliği odağında.
WHATSAPP'IN BÜNYESİNE DAHİL ETTİĞİ YENİ ÖZELLİKLER
Yeni profil halkaları sayesinde, kimlerin durum güncellemesi oluşturduğunu şimdi doğrudan sohbet listesinden görebiliyorsunuz. Buna ek olarak durum özelliği üzerinden paylaşılan bağlantıların ön izlemelerini artık görebileceksiniz.
Söz konusu iki özellik bir süredir beta testlerinde karşımıza çıkıyordu. WhatsApp'ın istediği etkiyi yakalayamadığı durum güncellemesi özelliğini aktif hale getirmek üzere geliştirdiği bu özelliğin amacı karşılayıp karşılamadığı zaman içinde görülecek.
WhatsApp'ın bünyesine dahil ettiği diğer özellikler arasında sohbet içi anketler, görüntülü aramalardaki kişi sayısının artırılması, çevrimiçi durumun istenildiği gibi ayarlanması gibi onlarca yenilik vardı.
Video Haberler
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- EYT, asgari ücret, sözleşmeli personel...
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- ‘Hiç alakam yok’ demişti