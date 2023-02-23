WhatsApp mesaj düzenleme özelliği ne zaman geliyor?
WhatsApp'ın mesaj düzenleme özelliği halen Android için test aşamasında, peki ne zaman yayınlanacak?
WhatsApp'ın yeni özellikler üzerinde çalıştığını biliyoruz. Onlarca testte olan özellik, bazen yavaş yavaş bazen de çok hızlı kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcıların uzun bir süredir beklediği 'mesaj düzenleme özelliği' ise kısa zaman içinde gelmeyecek gibi duruyor.
BU YIL BİTMEDEN GELECEK
Söylenene göre WhatsApp'ın mesaj düzenleme özelliği 2023 yılı bitmeden geliyor ancak tam bir tarih halen verilmiş değil.
Geçen yıl Android kullanıcılarının bir kısmının kullanabildiği ve test aşamasında olan özellik, iOS kullanıcıları için de en azından bir süre içinde beta testlerine açılacak. Atılan mesajları silmeye gerek kalmadan düzenlemeyi sağlayacak bu özellik, oldukça faydalı görünüyor.
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