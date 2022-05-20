WhatsApp, mobildeki özelliğini masaüstüne getirdi
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yıllardır Android ve iOS kullanıcılarına sunduğu veri indirme özelliğini masaüstü uygulamasına da getiriyor. Request Info (Hesap Bilgilerini Talep Edin) adıyla yayınlanan özellik genel kullanıma açıldığında Ayarlar > Gizlilik bölümünden erişilebilecek.
Android ve iOS‘a ek olarak masaüstü uygulamasına da sahip olan WhatsApp'ta, mobilde var olan özelliklerin tamamına bilgisayarda erişilemiyor. Bunlardan bir tanesi de: hesap verilerini veri indirme butonu.
Bu özellik sayesinde, WhatsApp hesap bilgilerinizi ve ayarlarınızı talep edebiliyor ve bir rapor formatında dışa aktarabiliyorsunuz. Bu rapor mesajlarınızı içermezken, yalnızca 'Hakkımda' bilgisi gibi profilinizle alakalı kişisel verileri kapsıyor.
Şu ana kadar WhatsApp Masaüstü ve Web’de kullanılamıyordu ancak bu eksiğin de giderileceği ortaya çıktı.
'VERİ İNDİRME' ÖZELLİĞİ GELİYOR
ShiftDelete'in WABetaInfo’nun haberinden aktardığına göre; WhatsApp Masaüstü uygulamasının beta sürümünde, veri indirme özelliği kullanıma sunuldu. Request Info (Hesap Bilgilerini Talep Edin) adıyla yayınlanan özellik genel kullanıma açıldığında Ayarlar > Gizlilik bölümünden erişilebilecek.
Verilerinizi bilgisayara indirmek için öncelikle Microsoft Store’dan veya şirketin kendi sitesinden WhatsApp Masaüstü uygulamasını güncellemeniz gerekiyor. Buna rağmen özelliği göremiyorsanız, büyük ihtimalle test grubuna dahil edilmemişsiniz demektir. Beklemek istemiyorsanız hesap bilgilerinizi telefonunuza da indirebilirsiniz.
- WhatsApp’ta Ayarlar > Hesap > Hesap bilgilerini talep et’e gidin.
- Raporu talep et’e dokunun. Ekranda Talep gönderildi mesajı çıkacak.
Raporun, talep ettiğiniz tarihten sonra üç gün içinde hazır olur. Rapor indirilmeye hazır hale geldiğinde telefonunuza “Hesap bilgisi raporunuz hazır” yazılı bir bildirim gelecek. İndirme butonuna dokunduğunuzda HTML ve JSON dosyalarını içeren bir ZIP dosyası şeklinde telefonunuzun hafızasına indirilir.
Ayrıca Hesap bilgilerini talep et bölümündeki Raporu sil butonuna dokunarak indirilen kopyayı telefonunuzdan kalıcı olarak silebilirsiniz. Bunu yaptığınızda WhatsApp hesabınızdaki hiçbir veri silinmez, sadece raporun kopyası silinir.
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