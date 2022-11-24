WhatsApp'tan masaüstü versiyon için yeni 'Aramalar' sekmesi

24 Kasım 2022 Perşembe, 10:38

WhatsApp daha çok mobil uygulaması için özellikler geliştirse de masaüstü versiyonu kullananları da unutmuyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla masaüstü sürüme aramalar sekmesi ekleniyor.

Şu anda test aşamasında olan özellik, adından da anlaşıldığı üzere arama yapmayı sağlıyor. Arama geçmişine kavuşmayı sağlayacak bu özellik, uygulamanın kenar çubuğunda 'sohbetler' ve 'durum' sekmesinin ortasında konumlandırılacak.

ÖZELLİK UYGULAMANIN MÜSAÜSTÜ SÜRÜMÜNDEKİ BETADA KEŞFEDİLDİ

Uygulamanın masaüstü sürümünün betasında keşfedilen özellik, WABetaInfo tarafından duyuruldu. 2.2246.0 sürümünde bulunan arama sekmesi, test aşamasında olduğu için mobildeki bilgiler, masaüstü sürümle senkronize hale gelmiyor. Söz konusu sorunun yayınlanacak bir güncelleme ile çözülmesi bekleniyor.

Bunun yanında daha önce ortaya çıktığı kadarıyla WhatsApp'ın masaüstü sürümü için ekran kilidi özelliği test edilmeyi başlandı. WhatsApp Web kullanıcılarının hesaplarına girmek için bir şifre belirlemesine olanak sağlayacak bu özellik, pek çok kullanıcının uzun süredir beklediği bir özellikti.