WhatsApp yakında video mesaj dönemini başlatıyor
WhatsApp'ın yeni betasında video mesaj altyapısının eklendiği ortaya çıktı. Daha önce de üzerinde çalışıldığı ortaya çıkan özellik yakında gelebilir.
Dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alan WhatsApp için yeni bir altyapı test ediliyor. Hem iOS hem de Android tarafında beta test sürecine dahil olan özellik kapsamında kullanıcılar 60 saniyeye kadar kısa videolar çekip istediği kişiye gönderebilecek. Sesli mesajlara alternatif olması beklenen özellik, WABetaInfo tarafından fark edildi.
YENİ ÖZELLİKLER YOLDA
Video mesaj hizmetine ek olarak, HD fotoğraf gönderme de deneniyor. Hem iOS hem de Android için eklenen opsiyon, yakında hekese sunulacak.
WABetaInfo'nun paylaştığı detaylarda ise cihazlarda standart kalite 1600x1052 piksel çözünürlükken, HD kalitenin 4096x2692 piksel çözünürlük olduğu aktarılıyor.
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