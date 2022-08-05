Winamp yıllar sonra geri döndü

MP3 çalma uygulaması Winamp yeni sürümüyle geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 13:17
Winamp yıllar sonra geri döndü
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Bir dönem bilgisayardan müzik dinlemek isteyenlerin favori uygulaması Winamp'tı. Uzun yıllar da bu liderliğini sürdürdü. Ancak artık devir değişti. Müzik Spotify, Deezer gibi uygulamalardan dinleniyor. Peki Winamp'a ne oldu.

Haber Global'de yer alan habere göre, bir dönemin popüler uygulaması Winamp uzun bir süre sonra 5.9 sürümüyle güncellenerek yeniden döndü.

2013'te bu durumla savaşamayacağını anlayan Winamh geliştiricileri 5.666 sürümüyle uygulamayı tarihe gömmüştü.

Ancak Winamp 9 yıl sonra 5.9 sürümüyle yeniden güncellendi.


Winamp spotify müzik

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