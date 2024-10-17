Winamp'ın kaynak kodları GitHub'dan kaldırıldı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:51

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:51

Winamp hakkında ara sıra 'geri dönüyor' geldi, gelecek gibi haberler çıksa da bu yılın mayıs ayında açık kaynak kodlu olarak GitHub üzerinden yayınlanmıştı. Ancak bu açık kaynaklı kod serüveni ekim ayının son haftalarına doğru son buldu ve Winamp'ın kaynak kodları GitHub üzerinden tamamen kaldırıldı.

WINAMP'IN KAYNAK KODLARI KALDIRILDI

Bir zamanların en çok tercih edilen müzik yazılımlarından biri olan Winamp'ın kodlarının geliştiricilere açılmasının asıl amacı uygulamanın güncellenmesi ve tekrar kullanıcıların tercih ettiği bir yazılım olmasıydı. Süreç beklendiği gibi gitmeyince açıklama bile yapılmadan kodlar GitHub üzerinden kaldırıldı.

Olayın iç yüzüne bakıldığı zamansa herkesle paylaşılan bu kodların ilk sürümünde Winamp Collaborative License (WCL) adı verilen özel bir lisans da bulunuyordu. Lisans çatallanmayı tamamen yasaklıyordu. Bunun yanında kodlar Llama Group’un daha önce Azerion’a sattığı Shoutcast DNAS sunucu kodunun da bir bölümünü içeriyordu.