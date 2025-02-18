Windows 11'in güncellemesi sorunlarıyla geldi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 22:24

Güncelleme: 18.02.2025 - 22:24

Microsoft, Windows 11'in 24H2 sürümü için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin yayınlanmasının hemen ardından ise kullanıcılar sorun bildirmeye başladı. Güncellemeyi indiren kullanıcılarda Dosya Gezgini'nin istendiği gibi çalışmadığı aktarıldı.

WINDOWS 11 GÜNCELLEMESİNİ İNDİRENLER SORUN YAŞIYOR

Yapılan güncelleme temelde güvenlik açıklarının giderilmesini ve genel performansı düzeltmeyi amaçlıyordu. Güncellemeyle aynı zamanda bazı kullanıcılar indirmede hatalar almaya, kameraya erişimde sorunlar yaşamaya da başladı.

Gezgin'de yaşanan sorunda bazı durumlarda arka planda çalışmasına rağmen masaüstü kısayolu veya Windows araması üzerinden erişim sağlanamadığı aktarılıyor.