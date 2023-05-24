Windows, WinRAR desteği getiriyor
Dünyanın en popüler dosya arşivleme ve veri sıkıştırma programı olan WinRAR artık tarih oluyor. Windows artık arşiv biçimlerini destekleyeceğini açıkladı.
ABD'li teknoloji devi Microsoft bugün Windows'a yeni gelecek olan özellikleri açıkladı. Microsoft'un açıkladığı bilgiye göre artık Windows arşiv biçimlerini destekleyecek. Bu özellikle birlikte artık WinRAR uygulamasına gerek kalmayacak.
"YEREL DESTEK EKLEDİK"
Windows şefi Panos Panay tarafından yapılan açıklamaya göre, "Libarchive açık kaynak projesini kullanarak tar, 7-zip, rar, gz ve diğerleri dahil olmak üzere ek arşiv formatları için yerel destek ekledik. Artık Windows'ta sıkıştırma sırasında arşiv işlevselliğinin performansını artırabilirsiniz" dedi.
Microsoft önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı bir güncelleme desteği ile Windows 11'e söz konusu özelliği getireceğini duyurdu.
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