2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Windows, WinRAR desteği getiriyor

Dünyanın en popüler dosya arşivleme ve veri sıkıştırma programı olan WinRAR artık tarih oluyor. Windows artık arşiv biçimlerini destekleyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:29
Windows, WinRAR desteği getiriyor
Abone Ol google-news

ABD'li teknoloji devi Microsoft bugün Windows'a yeni gelecek olan özellikleri açıkladı. Microsoft'un açıkladığı bilgiye göre artık Windows arşiv biçimlerini destekleyecek. Bu özellikle birlikte artık WinRAR uygulamasına gerek kalmayacak.

"YEREL DESTEK EKLEDİK"

Windows şefi Panos Panay tarafından yapılan açıklamaya göre, "Libarchive açık kaynak projesini kullanarak tar, 7-zip, rar, gz ve diğerleri dahil olmak üzere ek arşiv formatları için yerel destek ekledik. Artık Windows'ta sıkıştırma sırasında arşiv işlevselliğinin performansını artırabilirsiniz" dedi. 

Microsoft önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı bir güncelleme desteği ile Windows 11'e söz konusu özelliği getireceğini duyurdu. 


WinRAR microsoft Microsoft Windows

İlgili Haberler

Windows'da büyük hata: Milyonlarca kullanıcıların verileri tehlikede

Windows'da büyük hata: Milyonlarca kullanıcıların verileri tehlikede
Google'ın ardından Windows için tepki çekecek 'reklam' adımı

Google'ın ardından Windows için tepki çekecek 'reklam' adımı
Windows'a iPhone desteği geldi!

Windows'a iPhone desteği geldi!

En Çok Okunan Haberler