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Windows'da büyük hata: Milyonlarca kullanıcıların verileri tehlikede

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Windows işletim sisteminde büyük bir hata ortaya çıktı. Windows 7, Windows 10 ve Windows 11 versiyonlarında bulunan hata bütün verilerinizin sıfırlanmasına neden oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 17:04
Windows'da büyük hata: Milyonlarca kullanıcıların verileri tehlikede
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ABD’li teknoloji devi Microsoft’un sahip olduğu Windows işletim sisteminde büyük bir hata ortaya çıktı. İşletim sisteminin Windows 7, Windows 10 ve Windows 11 versiyonlarında bulunan hatadan dolayı milyonlarca kullanıcının verileri sıfırlanabilir. 

Webtekno’nun haberine göre, bu üç işletim sisteminde SATA BIOS hatası bulunuyor. Bu hata nedeniyle Windows’un içine kurulu olan depolama biriminiz çıkarılabilir disk olarak görülüyor.

Bu sebepten dolayı kullanıcılar diski yanlışlıkla çıkarıp Windows işletim sisteminin kurulu olduğu donanımı etkisiz hale getirebiliyor. Kullanıcılar bu diski etkisiz hale getirdiklerinde verilerinin kaybolma riski bulunuyor.


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