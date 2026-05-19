WWDC26 öncesi Apple Tasarım Ödülleri finalistleri açıklandı

Apple, WWDC26 öncesi 2026 Apple Tasarım Ödülleri'nin finalistlerini açıkladı. Apple, her yıl en iyi uygulamaları ve oyunları seçiyor ve kazananları WWDC'de duyuruyor.
Buna göre farklı kategorilerdeki adaylar şu şekilde:
Keyif ve Eğlence - Uygulamalar
- Blippo+
- Metaballs
- Grug
Keyif ve Eğlence - Oyunlar
- PowerWash Simulator
- Is This Seat Taken?
- Ball x Pit
Kapsayıcılık - Uygulamalar
- Guitar Wiz
- Hearing Buddy
- Structured
Kapsayıcılık - Oyunlar
- Sago Mini Jinja's Garden
- Pine Hearts
- Civilization VII
İnovasyon - Uygulamalar
- Detail: AI Video Editor
- NBA: Live Games & Scores
- D-Day: The Camera Soldier
İnovasyon - Oyunlar
- TR–49
- Blue Prince
- Pickle Pro
Etkileşim - Uygulamalar
- The Outsiders: Athlete Tracker
- Moonlitt: Moon Phase Tracker
- Tide Guide: Charts & Tables
Etkileşim - Oyunlar
- TR–49
- Sago Mini Jinja's Garden
- Grand Mountain Adventure 2
Sosyal Etki - Uygulamalar
- Primary: News in Depth
- Katha Room
- Harvee
Sosyal Etki - Oyunlar
- Consume Me
- Despelote
- Spilled!
Görseller ve Grafikler - Uygulamalar
- Tide Guide: Charts & Tables
- Caradise
- (Not Boring) Camera
Görseller ve Grafikler - Oyunlar
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Arknights: Endfield
- SILT