WWDC26 öncesi Apple Tasarım Ödülleri finalistleri açıklandı

Apple, WWDC26 öncesi 2026 Apple Tasarım Ödülleri'nin finalistlerini açıkladı. Apple, her yıl en iyi uygulamaları ve oyunları seçiyor ve kazananları WWDC'de duyuruyor.

Buna göre farklı kategorilerdeki adaylar şu şekilde:

Keyif ve Eğlence - Uygulamalar

Blippo+

Metaballs

Grug

Keyif ve Eğlence - Oyunlar

PowerWash Simulator

Is This Seat Taken?

Ball x Pit

Kapsayıcılık - Uygulamalar

Guitar Wiz

Hearing Buddy

Structured

Kapsayıcılık - Oyunlar

Sago Mini Jinja's Garden

Pine Hearts

Civilization VII

İnovasyon - Uygulamalar

Detail: AI Video Editor

NBA: Live Games & Scores

D-Day: The Camera Soldier

İnovasyon - Oyunlar

TR–49

Blue Prince

Pickle Pro

Etkileşim - Uygulamalar

The Outsiders: Athlete Tracker

Moonlitt: Moon Phase Tracker

Tide Guide: Charts & Tables

Etkileşim - Oyunlar

TR–49

Sago Mini Jinja's Garden

Grand Mountain Adventure 2

Sosyal Etki - Uygulamalar

Primary: News in Depth

Katha Room

Harvee

Sosyal Etki - Oyunlar

Consume Me

Despelote

Spilled!

Görseller ve Grafikler - Uygulamalar

Tide Guide: Charts & Tables

Caradise

(Not Boring) Camera

Görseller ve Grafikler - Oyunlar