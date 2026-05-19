Cumhuriyet Gazetesi Logo
WWDC26 öncesi Apple Tasarım Ödülleri finalistleri açıklandı

WWDC26 öncesi Apple Tasarım Ödülleri finalistleri açıklandı

19.05.2026 19:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
WWDC26 öncesi Apple Tasarım Ödülleri finalistleri açıklandı

Apple, 8 Haziran'da yeni WWDC26'yı düzenleyecek. Etkinlik öncesinde App Store'daki en iyi uygulamalar ve oyunlar için liste yayınlandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Apple, WWDC26 öncesi 2026 Apple Tasarım Ödülleri'nin finalistlerini açıkladı. Apple, her yıl en iyi uygulamaları ve oyunları seçiyor ve kazananları WWDC'de duyuruyor.

Buna göre farklı kategorilerdeki adaylar şu şekilde:

Keyif ve Eğlence - Uygulamalar

  • Blippo+
  • Metaballs
  • Grug

Keyif ve Eğlence - Oyunlar

  • PowerWash Simulator
  • Is This Seat Taken?
  • Ball x Pit

Kapsayıcılık - Uygulamalar

  • Guitar Wiz
  • Hearing Buddy
  • Structured

Kapsayıcılık - Oyunlar

  • Sago Mini Jinja's Garden
  • Pine Hearts
  • Civilization VII

İnovasyon - Uygulamalar

  • Detail: AI Video Editor
  • NBA: Live Games & Scores
  • D-Day: The Camera Soldier

İnovasyon - Oyunlar

  • TR–49
  • Blue Prince
  • Pickle Pro

Image

Etkileşim - Uygulamalar

  • The Outsiders: Athlete Tracker
  • Moonlitt: Moon Phase Tracker
  • Tide Guide: Charts & Tables

Etkileşim - Oyunlar

  • TR–49
  • Sago Mini Jinja's Garden
  • Grand Mountain Adventure 2

Sosyal Etki - Uygulamalar

  • Primary: News in Depth
  • Katha Room
  • Harvee

Sosyal Etki - Oyunlar

  • Consume Me
  • Despelote
  • Spilled!

Görseller ve Grafikler - Uygulamalar

  • Tide Guide: Charts & Tables
  • Caradise
  • (Not Boring) Camera

Görseller ve Grafikler - Oyunlar

  • Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  • Arknights: Endfield
  • SILT
İlgili Konular: #apple #App Store #Apple tasarım

İlgili Haberler

Game Pass'ten 31 Mayıs'ta kaldırılacak oyunlar belli oldu
Game Pass'ten 31 Mayıs'ta kaldırılacak oyunlar belli oldu Xbox Game Pass sisteminden mayıs ayının sonunda kaldırılacak oyunlar açıklandı. Buna göre 5 oyun daha sistemden kaldırılacak.
Mozilla Firefox sallayarak özetlemeyi Android kullanıcılarına sundu
Mozilla Firefox sallayarak özetlemeyi Android kullanıcılarına sundu Firefox'un sallayarak özetle özelliği yapay zeka temelli bir özellik ve açılan internet sitesini analiz ederek kısa bir özetini oluşturuyor.
Samsung, Z Flip serisini iptal etmiş olabilir mi?
Samsung, Z Flip serisini iptal etmiş olabilir mi? Samsung, katlanabilir ekranlı Z Flip serisini iptal etmiş olabilir. Yeni bir iddiaya göre Samsung Z Flip 9 modelini tanıtmayacak. Bu da bu yıl tanıtılacak Z Flip 8 modelini son versiyon yapabilir.