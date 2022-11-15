X-37B uzayda en uzun süre kalan uçak rekorunu kırdı
X-37B isimli mürettebatsız robotik uzay aracı, 908 gün süren altıncı görevini bitirerek Dünya'ya dönüşünü tamamladı ve uzayda en uzun süre kalan uçak rekorunu kırdı.
NASA ve benzeri uzay programlarının yörüngesel test aracı olarak kullandıkları yeniden kullanılabilir robotik uzay uçağı X-37B, 908 gün boyunca yörüngede kalarak kendi rekorunu kırdı ve çeşitli araştırmalarını tamamlayarak başarılı bir şekilde Dünya'ya döndü.
X-37B, bu yılın Temmuz ayında yörüngede en uzun süre kalan uçak rekorunu kırdı. X-37B, Dünya'ya geri dönüşünü tamamladı ve Florida'da ses duvarını aşarak tarihi bir iniş gerçekleştirdi.
"REKORLARI ALT ÜST ETTİ"
X-37B, bir uzay mekiği gibi görünüyor ancak bir mürettebata, veya mürettebatın ihtiyacı olacağı ekipmanlara sahip olmadığı için uzay mekiklerinden neredeyse yüz kat daha hafif ve uzayda çok daha uzun süre kalabiliyor.
Boeing'in kıdemli başkan yardımcısı Jim Chilton yaptığı açıklamada, "X-37B, 2010'daki ilk fırlatılışından bu yana rekorları alt üst etti ve ulusumuza yeni uzay teknolojilerini hızla test etme ve entegre etme konusunda rakipsiz bir yetenek sağladı" dedi.
Görev sırasında Deniz Araştırma Laboratuvarı'nın Fotovoltaik Radyofrekans Anten Modülü, aldığı güneş ışığını mikrodalga iletimi için elektriğe dönüştürmeyi başardı.
X-37B, başarıyla tamamladığı altıncı görevinde, kullanışlılığını arttırmak için ilk kez arkasına takılı bir hizmet modülü taşıdı. Atmosfere güvenli bir şekilde yeniden giriş yapabilmek için modülün ayrılması gerekiyordu ancak Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, "Yörüngedeki operasyonları, hizmet modülünün imhasını da içerecek şekilde bilinçli bir şekilde yürütmemize karşın, artan yörünge enkazı sorunu, küresel uzay operasyonlarını etkileme tehdidi taşımaktaydı" dedi.
Altıncı göreviyle birlikte X-37B, uzayda toplam 3 bin 774 gün geçirmiş oldu ve bu süre zarfında yaklaşık 2.1 milyar kilometre mesafe kat etti.
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