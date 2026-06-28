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Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

28.06.2026 16:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

Game Pass'e temmuz ayında eklenecek oyunlar belli oldu.
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Xbox Game Pass'e temmuzda eklenecek oyunların listesi açıklandı. Buna göre 6 Temmuz'da Winds of Arcana: Ruination, 10 Temmuz'da Palworld ve 13 Temmuz'da Ascend To Zero oyun kütüphanesine eklenecek.

Game Pass'e eklenecek tüm oyunlar şu şekilde:

  • Winds of Arcana: Ruination - 6 Temmuz
  • Palworld - 10 Temmuz
  • Ascend To Zero - 13 Temmuz
  • Denshattack! - 15 Temmuz
  • Fogpiercer - 17 Temmuz
  • Planet Crafter - 21 Temmuz
  • Tears of Metal - 22 Temmuz
  • Halo: Campaign Evolved - 28 Temmuz
  • Mistfall Hunter - 29 Temmuz
  • Shift at Midnight - Tarihi açıklanmadı
  • Speedrunners 2: King of Speed - Tarihi açıklanmadı
  • Wuthering Waves - Tarihi açıklanmadı
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