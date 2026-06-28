Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e temmuzda eklenecek oyunların listesi açıklandı. Buna göre 6 Temmuz'da Winds of Arcana: Ruination, 10 Temmuz'da Palworld ve 13 Temmuz'da Ascend To Zero oyun kütüphanesine eklenecek.
Game Pass'e eklenecek tüm oyunlar şu şekilde:
- Winds of Arcana: Ruination - 6 Temmuz
- Palworld - 10 Temmuz
- Ascend To Zero - 13 Temmuz
- Denshattack! - 15 Temmuz
- Fogpiercer - 17 Temmuz
- Planet Crafter - 21 Temmuz
- Tears of Metal - 22 Temmuz
- Halo: Campaign Evolved - 28 Temmuz
- Mistfall Hunter - 29 Temmuz
- Shift at Midnight - Tarihi açıklanmadı
- Speedrunners 2: King of Speed - Tarihi açıklanmadı
- Wuthering Waves - Tarihi açıklanmadı