Yeni Xiaomi 18 Pro modeli çok daha yüksek fiyata satılacak

Bellek ve maliyetlerin yükselmesinin sebebiyle teknoloji şirketleri farklı ürünlerine zam yapıyor ya da daha piyasaya sürmediği ürünleri fiyat artışıyla çıkartıyor. Xiaomi 18 Pro için de yüzde 20 fiyat artışıyla piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Yeni ortaya çıkan bir sızıntıya göre telefon yaklaşık 882 dolara satışa sunulacak.

Xiaomi 17 Pro'nun yaklaşık 734 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olduğu göz önüne alınırsa, yeni modelin yüzde 20 oranında daha yüksek fiyata çıkacağı söylenebilir.

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin yer alması bekleniyor. İki adet 200 megapiksel kamera kurulumuna ek olarak 8.000 mAh gibi bir bataryanın bulunacağı tahmin ediliyor.