Xbox'ın mobil oyun mağazası ne zaman çıkıyor?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:44

Güncelleme: 12.05.2024 - 12:44

Geçen yıl ortaya atılan iddialar gerçekleşmeye başlıyor. Buna göre Microsoft, Apple ve Google gibi oyunları mobil olarak sunan hizmetlere alternatif sunmak için çalışmalarını başlatmıştı.

XBOX MOBİL OYUN MAĞAZASI TEMMUZDA GELİYOR

Microsoft'un direkt oyun odaklı bir mağaza kurma planlarının belli olmasıyla bu yeni nesil uygulama/oyun mağazasının 2024 yılında gelebileceği söylenmişti. Yeni yapılan duyuruya göre temmuz ayında mobil oyun mağazası hayata geçiriliyor.

Xbox başkanı Sarah Bond, Bloomberg Tech'e verdiği röportajda şirketin gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre geçenlerde Phil Spencer tarafından duyurulan Xbox mobil oyun mağazası, temmuz ayında web temelli olarak sunulacak. Çünkü Microsoft, Xbox için App Store ve Play Store ile uğraşmak istemiyor.

Konsol oyunları dışında mobil oyuncuların da değerli olduğunu düşünen Xbox yöneticileri Xbox’ın web temelli mobil mağazası, yaz ayında Candy Crush ve Minecraft yapımları ile karşımıza çıkacak.