Xbox için yeni bir arayüz test edilmeye başlandı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 14:51

Güncelleme: 03.05.2023 - 14:51

Microsoft'un bu hafta test etmeye başladığı aktarılan yeni arayüz öncekine kıyasla daha fonksiyonel ve modern görünüyor. Kısıtlı sayıda kişiyle denenen arayüz uygulama ve oyunların kutucuklarını daha aşağıya taşıyor. Arka planın daha fazla görülmesini sağlayan bu tasarım değişikliği uzun bir süredir bekleniyordu.

XBOX ARAYÜZÜ NE ZAMAN DEĞİŞİYOR?

Test edilen yeni arayüz araştırma laboratuvarlarındaki kullanıcılar tarafından denendi. Sonrasında test kullanıcılarıyla denenmeye başlandı ve en nihayetinde son kullanıcıya ulaşacak.

Şu an için resmi bir tarih bulunmuyor ancak çıkış tarihine kadar tasarım yeniden güncellenebilir ya da değişebilir.