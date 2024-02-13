Xiaomi 14 Ultra titanyum model için fiyat bilgisi sızdı

Xiaomi 14 Ultra modelini tanıtacak. Küresel olarak pazara çıkması beklenen cihazın fiyatı sızdırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:17
Xiaomi 14 Ultra titanyum model için fiyat bilgisi sızdı
Abone Ol google-news

Xiaomi 14 Ultra için tanıtım tarihlerine baktığımızda 22 Şubat'ta Çin'de 25 Şubat'ta ise küresel olarak tanıtılması bekleniyor. Telefonun her telefonda olduğu gibi tanıtılmadan önce bazı özellikleri ortaya çıktı. Buna ek olarak Xiaomi 14 Ultra'nın fiyatı sızdırıldı.

Xiaomi 14 Ultra'nın Çin tarafında üç farklı seçenekle gelmesi bekleniyor. 12 GB RAM'e 156 GB depolama alanının yanı sıra 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı ve 16 GB RAM + 1 TB depolama alanının sunulması bekleniyor. 

Telefon modelinin 1.000 dolardan başlayaması beklenen fiyatı titanyum modelde 1.110 dolara kadar çıkacak. 

XIAOMI 14 ULTRA'NIN ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 14 Ultra'da OLED ekran üzerine kurulu 2K ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6,73 inç olması bekleniyor. Bunun yanında Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. Telefonun belleği LPDDR5x olacak, depolaması da UFS 4.0. Batarya tarafında ise 5.300 mAh bataryası 90W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyecek.


Xiaomi 14 Ultra haberleri Xiaomi 14 Ultra özellikleri haberleri Xiaomi 14 Ultra titanyum haberleri

İlgili Haberler

Xiaomi 14 Ultra'nın yeni bir özelliği ortaya çıktı

Xiaomi 14 Ultra'nın yeni bir özelliği ortaya çıktı
Xiaomi 14 rekor kırdı: 10 günde 1.44 milyon sattı

Xiaomi 14 rekor kırdı: 10 günde 1.44 milyon sattı
Xiaomi 14'ün garanti dışı tamir ücretleri açıklandı

Xiaomi 14'ün garanti dışı tamir ücretleri açıklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Polonya'dan Ernest Muçi açıklaması: 'Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş'

Polonya'dan Ernest Muçi açıklaması: 'Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş'
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
Galatasaray'dan tepki: 'Kör bir hakem, komik bir penaltı...'

Galatasaray'dan tepki: 'Kör bir hakem, komik bir penaltı...'
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
Spor yazarları Trabzonspor - Hatayspor maçını yorumladı: 'Bakmayın 2-0 bittiğine...'

Spor yazarları Trabzonspor - Hatayspor maçını yorumladı: 'Bakmayın 2-0 bittiğine...'
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi