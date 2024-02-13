Xiaomi 14 Ultra titanyum model için fiyat bilgisi sızdı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:17

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:17

Xiaomi 14 Ultra için tanıtım tarihlerine baktığımızda 22 Şubat'ta Çin'de 25 Şubat'ta ise küresel olarak tanıtılması bekleniyor. Telefonun her telefonda olduğu gibi tanıtılmadan önce bazı özellikleri ortaya çıktı. Buna ek olarak Xiaomi 14 Ultra'nın fiyatı sızdırıldı.

Xiaomi 14 Ultra'nın Çin tarafında üç farklı seçenekle gelmesi bekleniyor. 12 GB RAM'e 156 GB depolama alanının yanı sıra 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı ve 16 GB RAM + 1 TB depolama alanının sunulması bekleniyor.

Telefon modelinin 1.000 dolardan başlayaması beklenen fiyatı titanyum modelde 1.110 dolara kadar çıkacak.

XIAOMI 14 ULTRA'NIN ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 14 Ultra'da OLED ekran üzerine kurulu 2K ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6,73 inç olması bekleniyor. Bunun yanında Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. Telefonun belleği LPDDR5x olacak, depolaması da UFS 4.0. Batarya tarafında ise 5.300 mAh bataryası 90W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyecek.