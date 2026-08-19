Xiaomi, 2026 yılının ikinci çeyreğine yönelik sonuçlarını açıkladı

Xiaomi, 30 Haziran 2026'da sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, grup, dönem boyunca bellek dahil olmak üzere temel bileşenlerin maliyetlerinde yaşanan önemli artışlara ve sektörde artan rekabete rağmen 108,9 milyar RMB toplam gelir elde etti. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,9 artış anlamına gelirken, şirketin geliri yeniden 100 milyar RMB seviyesini aştı.

Şirketin net karı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 arttı ve düzeltilmiş net karı 6,2 milyar RMB olarak gerçekleşti. Xiaomi, "Human × Car × Home" stratejisi doğrultusunda, dönem boyunca iki ana segmentinde ve dört iş kolunda istikrarlı bir gelişim gösterdi.

Akıllı telefon x AIoT segmentinin geliri 84 milyar RMB'ye ulaşırken, bunun içinde akıllı telefon iş kolunun geliri 42,1 milyar RMB oldu.

Nesnelerin interneti (IoT) ve yaşam tarzı ürünleri gelirleri 31,3 milyar RMB olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 26,7 arttı. İnternet hizmetleri gelirleri 9 milyar RMB olarak kayıtlara geçti.

Akıllı elektrikli araçlar, yapay zeka (AI) ve diğer yeni girişimler segmentinin geliri 24,9 milyar RMB oldu. Bu da yıllık bazda yüzde 17,1 artışa tekabül ediyor. Segment içinde akıllı elektrikli araç iş kolunun geliri 23,9 milyar RMB olarak gerçekleşirken, dönem boyunca araç teslimatları artmaya devam etti.

Şirket, temmuzda Xiaomi EV, Xiaomi Kunlun Teknik Mimarisi'ni resmi olarak tanıttı. Genişletilmiş menzilli SUV modellerinden oluşan Xiaomi SkyNomad serisi duyuruldu. Böylece Xiaomi, genişletilmiş menzilli araç pazarına resmen giriş yaparken, akıllı elektrikli araç iş kolunda yeni bir büyüme alanı oluşturdu.

İkinci çeyrekte akıllı telefon gelirleri 42,1 milyar RMB'ye ulaşan şirketin küresel akıllı telefon sevkiyatları ise 31,2 milyon adede ulaştı.

Omdia verilerine göre Xiaomi'nin küresel akıllı telefon sevkiyatları üst üste 24 çeyrektir dünyanın ilk üçü arasında yer aldı. Dönem boyunca Xiaomi'nin akıllı telefon sevkiyatları dünya genelinde 53 ülke ve bölgede ilk üçte, 67 ülke ve bölgede ise ilk beşte yer aldı. Xiaomi, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'da ikinci sırada bulundu.

XIAOMİ'NİN IOT PLATFORMU 1,16 MİLYAR CİHAZA ULAŞTI

Xiaomi EV'nin araç teslimatları da artmaya devam etti. İkinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2'lik artışla 104 bin 199 araç teslim edildi.

BitAuto verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Xiaomi SU7 serisi, Çin ana karasında 200 bin RMB ve üzeri fiyatla satılan tamamen elektrikli sedanlar arasında satış lideri oldu.

İkinci çeyrekte Xiaomi'nin IoT ve yaşam tarzı ürünleri iş kolundan elde ettiği gelir 31,3 milyar RMB'ye ulaştı. Bu iş kolunun brüt kar marjı yüzde 20,1 olarak gerçekleşti.

Ayrıca 30 Haziran 2026 itibarıyla Xiaomi'nin AIoT platformuna bağlı IoT cihazlarının sayısı, akıllı telefonlar ve tabletler hariç olmak üzere, 1,16 milyara ulaştı.

Xiaomi'nin AIoT platformuna akıllı telefon ve tabletler hariç beş veya daha fazla cihaz bağlayan kullanıcıların sayısı da 24,6 milyona ulaştı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 20,2 artış gösterdi.

Haziran 2026'da Xiaomi Home uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık bazda yüzde 9,7 artarak 124,1 milyona ulaştı. Xiaomi AI Assistant'ın aylık aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 14,2 artışla 174,9 milyona yükseldi.

Xiaomi'nin internet hizmetleri gelirinde istikrarlı performans

İnternet hizmetleri iş kolu da istikrarlı performansını sürdürdü. Bu alandaki gelir 9 milyar RMB olurken, brüt kar marjı yıllık bazda 1,4 puan artarak yüzde 76,8'e yükseldi ve yüksek seviyesini korudu.

Xiaomi, gelişen ileri teknoloji alanında küresel bir lider olma hedefi doğrultusunda geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. İkinci çeyrekte Xiaomi'nin AR-GE harcamaları 9,2 milyar RMB'ye ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artış anlamına geliyor. Şirketin bu yılın ilk yarısındaki toplam AR-GE harcamaları ise 18 milyar RMB'yi aştı.

Xiaomi'nin fiziksel yapay zeka destekli robotlarının, kendinden kılavuzlu dişli somun yükleme istasyonundaki çift taraflı görevlerde başarı oranı yüzde 90,2'den yüzde 98'e yükseldi. Robotlar ayrıca son montaj atölyesinin lojistik alanındaki yeni çalışma istasyonlarında kullanılmaya başlandı.

Xiaomi, temel teknolojilerin yoğun şekilde hayata geçirildiği bu dönemde, "Human × Car × Home" ekosisteminin rekabet gücünü de artırmayı sürdürdü.