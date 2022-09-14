MIUI 13.1 alacak Xiaomi cihazlar belli oldu

14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:38

Google'ın tanıttığı günden bu yana konuşulan ve gelmesi beklenen Android 13'ü için günler sayılıyorken, akıllı telefon markaları da cihazlarını bu yeni güncellemeye hazırlıyor. Bu noktada sevilen arayüzüyle dikkat çeken Xiaomi imzalı MIUI için de yeni sürüm yolda. MIUI 13.1 güncellemesi alacak cihazların listesi oldukça uzun.

Yayımlanan liste kesin liste olmasa 'gelmesi muhtemel' olan cihazlar listede kendine yer buluyor. Bir diğer yandan Xiaomi, Android 12 çalıştıran ya da almış cihazları için MIUI 13.1'i sunacağı söyleniyor. Eğer bu söylenti doğruysa Android 11 kullanıcıları için arayüz güncellemesi gelmeyecek.

MIUI 13.1 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4¨

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi K30 Ultra

Xiaomi 10 Ultra

Redmi K30S Ultra / Mi 10T

Redmi 9T

Mi 10T Lite / Mi 10i / Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9T / Redmi Note 9 5G

Mi 11

Redmi K40 / POCO F3 / Mi 11X

Redmi K40 Pro / Mi 11X Pro / Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 10S

Mi 11 Ultra

MIX 4

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi 12X

Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT

Xiaomi 12 (Android 13)

Xiaomi 12 Pro (Android 13)

Redmi K50 Gaming / POCO F4 GT (Android 13)

Redmi K40S / POCO F4

Redmi K50

Redmi K50 Pro (Android 13)

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Ultra