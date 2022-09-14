MIUI 13.1 alacak Xiaomi cihazlar belli oldu
Bir süre önce tanıtılan MIUI 13.1 arayüzü, yavaş yavaş hangi modellere geleceği belli oluyor. Listeye yeni akıllı telefon modelleri de eklendi!
Google'ın tanıttığı günden bu yana konuşulan ve gelmesi beklenen Android 13'ü için günler sayılıyorken, akıllı telefon markaları da cihazlarını bu yeni güncellemeye hazırlıyor. Bu noktada sevilen arayüzüyle dikkat çeken Xiaomi imzalı MIUI için de yeni sürüm yolda. MIUI 13.1 güncellemesi alacak cihazların listesi oldukça uzun.
Yayımlanan liste kesin liste olmasa 'gelmesi muhtemel' olan cihazlar listede kendine yer buluyor. Bir diğer yandan Xiaomi, Android 12 çalıştıran ya da almış cihazları için MIUI 13.1'i sunacağı söyleniyor. Eğer bu söylenti doğruysa Android 11 kullanıcıları için arayüz güncellemesi gelmeyecek.
MIUI 13.1 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi MIX FOLD 2
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4¨
Redmi 10X
Redmi 10X 5G
Redmi K30 Ultra
Xiaomi 10 Ultra
Redmi K30S Ultra / Mi 10T
Redmi 9T
Mi 10T Lite / Mi 10i / Redmi Note 9 Pro 5G
Redmi Note 9T / Redmi Note 9 5G
Mi 11
Redmi K40 / POCO F3 / Mi 11X
Redmi K40 Pro / Mi 11X Pro / Mi 11i
Mi 11 Lite 5G
Mi 10S
Mi 11 Ultra
MIX 4
Xiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5 Pro
Xiaomi Pad 5 Pro 5G
Xiaomi 12X
Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT
Xiaomi 12 (Android 13)
Xiaomi 12 Pro (Android 13)
Redmi K50 Gaming / POCO F4 GT (Android 13)
Redmi K40S / POCO F4
Redmi K50
Redmi K50 Pro (Android 13)
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Ultra
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