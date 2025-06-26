Xiaomi Open Headphones Pro modelini tanıttı

Xiaomi kısa bir süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte yeni cihazlarını tanıttı. Akıllı gözlükten bilekliğe kadar farklı cihazlar tanıtan şirketin bir diğer ürünü de kablosuz kulaklık oldu.

Xiaomi Open Headphones Pro olarak adlandırılan cihaz, dünyanın ilk açık tip beş sürücülü kulaklığı oluyor. Harman işbirliği ile geliştirilen bu açık tasarımlı kulaklıklar, dış sesi tamamen engellemeyen açık tasarımı sayesinde ofiste ya da dış mekanda çevresel seslere duyarlı kalmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş.

Ayrıca, kulak kanalını tıkamayan yapısıyla uzun süreli kullanımlarda daha konforlu bir deneyim sunması beklenen kulaklık yüzde 60 oranında ses sızıntısını engelliyor. Kulaklığın malzemesi ise sıvı silikon.

Kulaklığın yaklaşık 138 dolarlık bir fiyatı olacak.