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Xiaomi yükselişte; yılın ilk çeyreğinde 15,5 milyar dolarlık gelir

Xiaomi yükselişte; yılın ilk çeyreğinde 15,5 milyar dolarlık gelir

29.05.2025 18:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xiaomi yükselişte; yılın ilk çeyreğinde 15,5 milyar dolarlık gelir

Çin merkezli Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde 15,5 milyar dolarlık gelir elde edildi.

Şirket, elde ettiği bu gelirle üst üste ikinci kez 14 milyar dolar barajını aştığını da duyurmuş oldu. Tüm zamanların en yüksek gelir seviyesine ulaşan Xiaomi, farklı iş kollarında da durumun iyi olduğunu belirtti. 

XIAOMI'DEN YÜKSEK GELİR AÇIKLAMASI

ABD'nin Çin ambargosundan etkilenen şirketlerden biri olan Xiaomi, telefonlarını Amerika'da satmıyor. Farklı ürünleriyle ABD'de satış yapan şirket, dünyanın diğer ülkelerindeki satışlarının büyük bir kısmını telefonlarıyla yapıyor. 

Xiaomi'nin akıllı telefon geliri 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8,9 büyüme gösterdi ve 7 milyar dolara ulaştı. Araştırma şirketi Canalys'e göre Xiaomi küresel akıllı telefon pazarında yüzde 14,1 payla dünyanın en fazla sevkiyat yapan ilk üç markasından biri olmayı da başardı.

İlgili Konular: #teknoloji #Xiaomi #gelir

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