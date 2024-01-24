X'te belirli kullanıcılara sunulan yeni bir sistem sunuldu

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:16

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:16

X için yeni özellikler sunulurken, geçiş anahtarı sistemi iOS'a geldi. Belirli kullanıcılar için açılan bu sistem kullanıcıların platformdaki güvenliğini iyileştiriyor. Kullanıcılara gösterilmeyen bu şifreli oluşum parola yerine kullanılıyor. Geçiş anahtarı parolayla karşılaştırıldığı güvenliği büyük oranda artırıyor.

GÜVENLİĞİ ARTIRACAK YENİ GEÇİŞ ANAHTARI

Farklı pek çok şirkette kullanılan sistem anahtar çiftinden oluşuyor. Bir anahtar genel, kullandığınız web sitesine veya uygulamaya kayıtlı oluyor. Diğer anahtar ise özel ve yalnızca aygıtlarınız tarafından tutuluyor. Güçlü, endüstri standardı şifreli tekniklerin kullanılmasıyla, bu anahtar çifti aygıtlarınız ve web sitesi ya da uygulama arasında güçlü, özel bir ilişki kurmaya yardımcı oluyor.

Kısa bir süre önce iOS tarafı için sunulan sesli ve görüntülü arama özelliği Android premium X kullanıcıları için de sunulmuştu. Bu özellik, herkese değil yalnızca ücretli abonelere sunuluyor ve onlar arama başlatabiliyor.