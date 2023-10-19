Yağmurlu havada ıslanan Tesla, garanti kapsamına sokulmadı

Yayınlanma: 19.10.2023 - 00:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 00:00

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan bir Tesla Model Y sahibi, aracının "yağmur nedeniyle hasar gören" bataryasını değiştirmek için tam 17.374 pound (21.200 dolar) ödemek zorunda kalacak. Johnny Bacigalupo kendisine çıkarılan bu fatura karşısında şok olduğunu söylüyor.

Her şey yağmurlu bir günde araç sahibi ve arkadaşının bir restorana gitmesi ile başladı. Akşam yemeğinin ardından Tesla Model Y'nin çalışmadığını fark ettiler. Daha sonrasında Tesla yol yardım hizmeti aracılığıyla çağrılan bir çekici, elektrikli otomobili servis merkezine götürmüş. Ancak bunun için bile beş saat beklemek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar.

Donanımhaber'in aktardığı ayrıntılarda ertesi gün Model Y sahibine bataryanın su girmesi nedeniyle hasar gördüğü ve pilin 8 yıllık garanti kapsamında olmadığı bilgisi verilmiş. Johnny kendisine 17.374 pound (21.200 dolar) gibi oldukça yüksek bir onarım faturası çıkarıldığını söylüyor.

John yaşananların kendi hatası olmadığını ısrarla vurgulasa da Tesla temsilcileri bataryanın suya battığını ve garanti kapsamında onarılmasının mümkün olmadığını tekrarladı. Hatta kendisine bunun Range Rover'larda ve Mercedes'lerde de olabileceğini aktarmışlar.

Araç sahibi kendisini hatalı görmüyor. Elektrikli otomobilin arızalandığı gün gerçekten hava yağmurluydu ancak bu İskoçya için olağan bir durum. Johnny'ye göre Tesla, böyle bir durumda Model Y'nin bu bölgede kullanım için uygun olmadığı konusunda uyarması gerekiyor.