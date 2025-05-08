Yapay zeka asistanı Gemini'ye doğrudan erişim genişletildi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 18:02

Güncelleme: 08.05.2025 - 18:02

Galaxy S serisindeki bu özellik, yazılım güncellemesiyle birlikte seçili Galaxy A serisi cihazlara da sunulmaya başlandı. Mayıs itibarıyla küresel olarak başlayan güncellemeyle kullanıcılar, yalnızca yan tuşa basılı tutarak Gemini'yi etkinleştirebilecek.

Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G ve Galaxy A26 5G gibi modellerde kullanıma sunulan bu özellik, "Awesome Intelligence" adı verilen yapay zeka destekli yeni işlevlerle destekleniyor. Kullanıcılar bu güncellemeyle programlarını sesli komutlarla kontrol edebilecek, yakındaki restoranları bulabilecek ve öneriler alabilecek.

Güncelleme sayesinde kullanıcılar, sesli komutlarla programlarını yönetebilecek, yakındaki restoranları bulabilecek ya da doğum günü hediyesi önerileri alabilecek. Google Haritalar üzerinden akşam yemeği için uygun bir mekanı bulup, adresi Mesajlar uygulaması aracılığıyla bir arkadaşına iletmek gibi görevleri de tek komutla gerçekleştirebilecek.

Yan tuşla Gemini'ye daha hızlı erişim, ani gelişen planlarda ve günlük işlerde kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Örneğin kullanıcılar, "Yakınlarda teraslı oturma yeri olan, Fransız mutfağına sahip, evcil hayvan dostu restoranlar bul" gibi bir komutla saniyeler içinde öneriler alabiliyor ve herhangi bir yazma işlemi yapmadan bu bilgiyi paylaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerinen yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyimden sorumlu Başkan Yardımcısı Jay Kim, Samsung ve Google'ın sezgisel ve yapay zeka deneyimleri sunmak için birlikte çalıştığını belirtti.

Kim, "İki şirket, en son teknolojiyi daha fazla kullanıcı için daha erişilebilir hale getiriyor. Galaxy A serisi kullanıcılarının, akıllı desteği günlük işlerin akışına dahil eden basit bir hareketle, Gemini'yi artık daha hızlı ve daha doğal bir şekilde etkinleştirebilecek olmalarından heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.