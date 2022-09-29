Yapay zeka destekli sanal asistanlar, çocukları olumsuz etkiliyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 10:03

Archives of Disease in Childhood adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, Google Home, Amazon Alexa ve Apple’ın Siri uygulamasının çocuklar üzerindeki etkileri incelendi.

Cambridge Üniversitesi’nden Anmol Arora, bu cihazların ve yazılımların uzun vadede çocukların eleştirel düşünce, empati, merhamet ve öğrenme yeteneği gibi kapasitelerine zarar verebileceğini ifade etti.

ÇOCUKLARIN SOSYAL İLİŞKİ KURMAYA YÖNELİK KAPASİTELERİNİ ZAYIFLATABİLİYOR

Independent Türkçe'nin haberine göre Arora, cihazların sözsüz iletişim yeteneği olmadığını, bunun da çocukların sosyal ilişki kurmaya yönelik kapasitelerini zayıflatabileceğini söyledi.

Akademisyen, "Normal insan iletişiminde bir çocuk uygunsuz davrandığında karşı taraftan yapıcı geribildirimler alabilir. Ancak söz konusu akıllı cihazlarda böyle bir özellik yok" dedi. Arora, özellikle pandemi döneminde çocukların gittikçe kendi yaşıtlarından ve çevrelerinden soyutlandığı göz önüne alındığında, bu durumun ciddi bir sorun yarattığına dikkat çekti.

Araştırmacı, bir çocuğun ebeveynlerine sorduğu sorulara karşılık aldığı cevaplarla öğrenme yeteneklerini aktif şekilde geliştirebildiğini ama sanal asistanların böyle bir imkan sağlamadığını da söyledi. Akademisyen, yapay zeka destekli asistanların çocukların belirli kelimelerin telaffuzunu ya da farklı aksanları öğrenmesini engelleyebileceğini de ifade etti.

Arora, "Bu cihazlar ne söylediğini bilmiyor. Tek yaptıkları, sınırlı sayıda soruya bazı bilgi yığınlarıyla yanıt vermek. Soruyu yanlış anlama ihtimalleri de var. Kimin dinlediğine ya da güvenliğe dair bir kavrayışları yok" dedi.

Aralıkta Amazon’un sanal asistanı Alexa’nın, ABD’de yaşayan 10 yaşındaki bir çocuğa prize yarım soktuğu fişe madeni para değdirmesini söylemesi de tartışma yaratmıştı.